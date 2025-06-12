Сладкий восторг: фестиваль мороженого на Кремлевской набережной

19:19, 12.06.2025 22
1/22
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

С 12 по 15 июня пирс Кремлевской набережной превратился в настоящий рай для сладкоежек! Гости фестиваля могут попробовать более 100 видов мороженого — от классического пломбира в вафельном стаканчике до необычных крафтовых вариаций и воздушного десерта в сахарной вате.

Другие фотогалереи