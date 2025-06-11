Иннополис отметил 10-летие

11 июня Иннополис, его жители и гости отмечали 10-летие со дня основания иннограда. В день рождения самого молодого города страны прошел фестиваль 1NN0. В рамках праздничной программы на сцене выступили артисты, группы Beautiful Boys и PIZZA.
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