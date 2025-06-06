Курбан-байрам в Казани: праздничный намаз в мечети Аль-Марджани

04:08, 06.06.2025 23
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня, 6 июня, мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам. В Татарстане торжественные намазы прошли во всех мечетях республики, в том числе в старейшей казанской мечети Аль-Марджани.

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