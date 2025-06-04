Иннополис в объективе: технологии, люди, жизнь

18:12, 04.06.2025 28
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Самый технологичный и молодой город России — Иннополис — 9 июня отмечает свое десятилетие. Журналистам представили итоги деятельности города и обозначили проблемные точки. Самой острой болью является отсутствие жилья — более 150 семей находятся в очереди уже сейчас. А без нового строительства развитие Иннополиса встанет. Главные кадры жизни города — в фоторепортаже «Реального времени».

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