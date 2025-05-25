Лазеры и яркие вспышки света на фестивале «НУР» в Казани

Фестиваль медиаискусства «НУР» проходит уже пятый раз. Яркие объекты на фестивале созданы всемирно известными художниками, которые экспериментировали с восприятием света и форм. Каждый посетитель фестиваля мог увидеть что-то свое.
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