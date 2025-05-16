Пленарное заседание KazanForum-2025: дополнительные возможности с помощью цифровизации

16:28, 16.05.2025 29
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прошло пленарное заседание XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», темой которого стала «Цифровизация: Новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества». «Благодаря развитию информационных технологий и цифровых платформ сегодня Татарстан активно интегрируется в глобальные цепочки поставок, увеличивая свою привлекательность для инвесторов и партнеров. Наличие порядка 3,5 тыс. IT-компаний и десятков тысяч IT-специалистов позволяют нам разрабатывать и внедрять передовые технологические решения во многих сферах общественной жизни», — сказал раис Татарстана Рустам Минниханов. Главные кадры с пленарки — в фоторепортаже «Реального времени».

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