В рамках KazanForum стартовала выставка Russia Halal Expo

17:10, 15.05.2025 41
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Сегодня в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» открылась выставка Russia Halal Expo 2025. В выставке принимают участие Узбекистан, Туркменистан, Турция, ОАЭ, Азербайджан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Сенегал, Бахрейн, Марокко и ряд других стран. Также свои стенды представили различные регионы России, крупнейшие компании и федеральные министерства. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

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