Гармонь, вкусная каша и горячий чай: к 80-летию Великой Победы на заправочной станции «ТАИФ-НК АЗС» развернули полевую кухню

18:00, 09.05.2025 Сюжет:  80-летие Победы в Великой Отечественной войне 36
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  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий

Полевая кухня на АЗС уже стала доброй традицией в одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС». В честь 80-летнего юбилея Великой Победы солдатской гречневой кашей с мясом и горячим чаем всех желающих угощали на АЗС №102, что по адресу: г. Казань, ул. Ершова, д. 25г. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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