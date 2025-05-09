Гармонь, вкусная каша и горячий чай: к 80-летию Великой Победы на заправочной станции «ТАИФ-НК АЗС» развернули полевую кухню

Полевая кухня на АЗС уже стала доброй традицией в одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС». В честь 80-летнего юбилея Великой Победы солдатской гречневой кашей с мясом и горячим чаем всех желающих угощали на АЗС №102, что по адресу: г. Казань, ул. Ершова, д. 25г. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
Реклама: ООО «ТАИФ-НК АЗС». Токен: 2SDnjceZZQZ
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.