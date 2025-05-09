Казань отмечает День Победы

11:36, 09.05.2025 22
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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Сегодня в России отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия проходят и в Казани. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

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