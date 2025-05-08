В Татарстане прошла традиционная встреча Рустама Минниханова с ветеранами Великой Отечественной войны

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане состоялось торжественное мероприятие, на котором раис республики Рустам Минниханов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. В своем обращении он подчеркнул, что этот день остается особенным для всех граждан России, а память о мужестве солдат и стойкости тружеников тыла не угасла со временем. Мероприятие прошло в театре имени Мусы Джалиля и собрало высокопоставленных гостей, ветеранов войны и представителей молодежи. В ходе торжества звучали гимны России и Татарстана, а также была объявлена минута молчания в память о погибших защитниках Отечества.
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