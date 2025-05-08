«Болгар радиосы» отметило День радио грандиозным шоу

На День радио станция «Болгар радиосы» собрала на одной сцене самых ярких артистов татарской эстрады. Событие превратилось в настоящий праздник музыки, энергии и татарской культуры. Зрителей приветствовали такие популярные исполнители, как Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей, Фирдус Тямаев, Марат Яруллин и другие звезды. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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