Театр Камала представил к 80-летию Победы премьеру спектакля «Матери ждут сыновей»

18:40, 07.05.2025 29
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  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

С 8 по 11 мая на Большой сцене нового здания театра им. Г. Камала зрители смогут увидеть премьеру спектакля «Матери ждут сыновей» по пьесе Асхата Мирзагитова, приуроченную к 80-летию Великой Победы. Действие разворачивается в канун 9 Мая, спустя тридцать лет после войны, демонстрируя, как эхо прошлого по-прежнему живо в душах героев, а матери продолжают жить любовью, надеждой и памятью, ожидая своих сыновей.

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