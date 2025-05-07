Театр Камала представил к 80-летию Победы премьеру спектакля «Матери ждут сыновей»

С 8 по 11 мая на Большой сцене нового здания театра им. Г. Камала зрители смогут увидеть премьеру спектакля «Матери ждут сыновей» по пьесе Асхата Мирзагитова, приуроченную к 80-летию Великой Победы. Действие разворачивается в канун 9 Мая, спустя тридцать лет после войны, демонстрируя, как эхо прошлого по-прежнему живо в душах героев, а матери продолжают жить любовью, надеждой и памятью, ожидая своих сыновей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.