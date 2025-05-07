В центре Казани открылась выставка «Герои многонационального Татарстана»

В Казани на улице Баумана открылась выставка «Герои многонационального Татарстана», приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция состоит из 15 уличных тумб цилиндрической формы, на которых представлены истории 42 героев Великой Отечественной войны — уроженцев Татарстана, который внесли свой вклад в Победу. «Благодарю организаторов, которые вносят свой вклад в копилку памяти правды о Великой Отечественной войне. Каждый житель нашего города, гости смогут увидеть эту выставку, вновь запечатлеть в своей памяти героев и сыновей нашего народа», — заявил на открытии председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Выставка в столице Татарстана будет проходить три месяца, после чего переедет в другие города республики. Что можно посмотреть на выставке — в фоторепортаже «Реального времени».
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