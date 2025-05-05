В Национальной библиотеке РТ открылась выставка молодых художников «Родина в сердце героя»

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка молодых художников «Родина в сердце героя». Экспозиция включает в себя портреты и скульптурные композиции, посвященные современным Героям России и участникам специальной военной операции, в том числе уроженцам Татарстана.
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