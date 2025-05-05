В Казани проходит выставка древних рептилий возрастом до 260 млн лет

В Музее естественной истории Татарстана, который входит в музей-заповедник «Казанский Кремль», открылась выставка «Аномодонты — зубные экспериментаторы палеозоя» из фондов Вятского палеонтологического музея. В экспозиции представлены скелеты древних «страннозубых» животных и реконструкции древних ящеров. Возраст экспонатов доходит до 260 млн лет. Выставка будет открыта до 27 августа. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.