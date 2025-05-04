Рекордные 37 тысяч участников: завершился Казанский марафон

В столице Татарстана завершился СберПрайм Казанский марафон. В нем приняли участие рекордные 37 тыс. участников: на дистанцию 3 км вышли 7 тыс. человек, на 10 км — 10 тыс., на 21,1 км — 9 тыс., на 42,2 км — еще 9 тыс. Еще 2,6 тыс. участников были в детских забегах, которые прошли в пятницу. Главные кадры с марафона — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.