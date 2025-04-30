В Казань прибыл мемориальный состав «Поезд Победы»

В Казань на перрон центрального ж/д вокзала прибыл мемориальный состав «Поезд Победы». Он включает в себя паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. После Казани состав отправился на станцию «Шемордан». Последней точкой в Татарстане станет станция «Агрыз-1», где состав остановится завтра. Акция проводится в рамках празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главные кадры с выставки — в фоторепортаже «Реального времени».
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