Вдохновение родным словом: в Казани чествовали созидателей татарской культуры

18:44, 26.04.2025 49
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  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов

В День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая, распахнул свои двери для выдающихся деятелей татарского театрального искусства обновленный театр им. Камала. Здесь, в атмосфере высокого искусства, раис Татарстана Рустам Минниханов не только ознакомился с многообразием этнокультурных проектов, рожденных на благо республики и за ее пределами, но и воздал должное тем, кто своим талантом и трудом преумножает славу татарской культуры. Сердцами, полными вдохновения и преданности родному слову, встретили лауреатов Госпремии им. Габдуллы Тукая 2025 года: драматурга Мансура Гилязова, поэта Ранифа Шарипова, фотохудожника Рифхата Якупова и творческий коллектив «Иакинф».

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