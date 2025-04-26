Вдохновение родным словом: в Казани чествовали созидателей татарской культуры

В День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая, распахнул свои двери для выдающихся деятелей татарского театрального искусства обновленный театр им. Камала. Здесь, в атмосфере высокого искусства, раис Татарстана Рустам Минниханов не только ознакомился с многообразием этнокультурных проектов, рожденных на благо республики и за ее пределами, но и воздал должное тем, кто своим талантом и трудом преумножает славу татарской культуры. Сердцами, полными вдохновения и преданности родному слову, встретили лауреатов Госпремии им. Габдуллы Тукая 2025 года: драматурга Мансура Гилязова, поэта Ранифа Шарипова, фотохудожника Рифхата Якупова и творческий коллектив «Иакинф».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.