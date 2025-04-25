В Казанском Кремле чествовали выдающихся татарстанцев

В преддверии майских праздников — Дня Весны и Труда и Дня Победы — в Казанском Кремле прошла торжественная церемония награждения наиболее отличившихся жителей Татарстана. Госнаграды вручил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул важность предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот юбилейный год объявлен Годом защитника Отечества. «Значимость этого события трудно переоценить — в каждой семье есть свои ветераны. Мы всегда с глубоким уважением относимся к участникам Великой Отечественной войны, чтим память павших в боях, восхищаемся их отвагой и мужеством», — отметил Минниханов. На церемонии присутствовали и участники СВО, которые, по словам раиса республики, унаследовали героизм и самоотверженность советских солдат.
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