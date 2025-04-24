В Казанской ратуше открылась выставка, посвященная 80-летию Победы

В Казанской Ратуше открыли выставку «Вечный огонь нашей памяти», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены экспонаты из фондов Музейного комплекса города Казани, частных коллекций, рассказывающие о подвигах татарстанцев и вкладе творческой интеллигенции республики. На выставке представлено более 200 экспонатов — это картины, плакаты, архивные документы, редкие фотографии, письма, рукописи, образцы военного снаряжения, обмундирование, книги, фронтовые газеты. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».
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