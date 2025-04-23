УНИКС разгромил «Автодор» в Казани в первом матче серии плей-офф

УНИКС победил в Казани саратовский «Автодор» с разгромным счетом 99:70 в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. При этом команда Велимира Перасовича проигрывала гостям после стартовой четверти встречи.
Казанцы сделали решающий отрыв в счете в первой половине матча, уйдя на большой перерыв с разницей в 11 очков.
УНИКС повел в серии до трех побед со счетом 1:0. Следующая игра команд состоится в Казани 25 апреля в 19.00 по московскому времени.
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