Дроны и трофеи: в Казани открылся музей, посвященный СВО

16:11, 23.04.2025 47
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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В Казани на улице Баумана открылся художественный музей «СВОи», посвященный событиям специальной военной операции. Для зрителей будут работать семь залов, где можно увидеть трофейные экспонаты, в том числе технику и оружие, личные вещи бойцов и жителей ДНР, коллекцию дронов и т. д. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

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