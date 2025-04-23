Дроны и трофеи: в Казани открылся музей, посвященный СВО

В Казани на улице Баумана открылся художественный музей «СВОи», посвященный событиям специальной военной операции. Для зрителей будут работать семь залов, где можно увидеть трофейные экспонаты, в том числе технику и оружие, личные вещи бойцов и жителей ДНР, коллекцию дронов и т. д. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».
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