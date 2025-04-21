Драйв, команда и природа: как работники АО «ТАИФ-НК» покорили «Тропу героев»

20:30, 21.04.2025 38
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Энергичный и целеустремленный коллектив АО «ТАИФ-НК» продолжает уверенно покорять спортивные вершины. Ярко и по-настоящему драйвово прошел третий этап экстремального корпоративного мероприятия «Тропа героев». Нефтепереработчики продемонстрировали навыки навигации и физической подготовки в спортивном ориентировании. Участникам необходимо было преодолеть с картой в руках более пяти километров с препятствиями. На пути приходилось переворачивать покрышки, переправляться через овраг по параллельным перилам, проползать под натянутой над землей сеткой, а также транспортировать пострадавшего на спине. И новички, и опытные ориентировщики получили заряд положительных эмоций, драйва и вдохновения.

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