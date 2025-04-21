Драйв, команда и природа: как работники АО «ТАИФ-НК» покорили «Тропу героев»

Энергичный и целеустремленный коллектив АО «ТАИФ-НК» продолжает уверенно покорять спортивные вершины. Ярко и по-настоящему драйвово прошел третий этап экстремального корпоративного мероприятия «Тропа героев». Нефтепереработчики продемонстрировали навыки навигации и физической подготовки в спортивном ориентировании. Участникам необходимо было преодолеть с картой в руках более пяти километров с препятствиями. На пути приходилось переворачивать покрышки, переправляться через овраг по параллельным перилам, проползать под натянутой над землей сеткой, а также транспортировать пострадавшего на спине. И новички, и опытные ориентировщики получили заряд положительных эмоций, драйва и вдохновения.
Реклама АО «ТАИФ-НК».
Токен: 2SDnjdLqdty
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.