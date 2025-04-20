Пасха-2025: праздничная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери

02:38, 20.04.2025 33
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  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова

Сегодня православные отмечают Пасху. В ночь на 20 апреля в соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана в честь праздника прошло богослужение. Возглавил праздничную службу митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

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