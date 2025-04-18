В Казани прошла акция «Музыка Победы в парках и скверах»

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» организовало акцию «Музыка Победы в парках и скверах». В рамках мероприятия в парке Победы состоялся концерт детского духового оркестра, который исполнил военно-патриотические композиции. Также молодогвардейцы раздали жителям города георгиевские ленты, копии газет «Правда» от 10 мая 1945 года и памятки с рекомендациями по правильному ношению георгиевских лент.
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