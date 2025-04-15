В Казани стартовал чемпионат России по плаванию

Во вторник в Казани состоялся второй соревновательный день в рамках чемпионата России по плаванию. Победители определились в пяти видах программ. Главным событием дня стал рекорд страны казанского пловца Андрея Минакова на 100 метров баттерфляем.
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