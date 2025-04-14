«Зенит-Казань» выиграл первый матч финала у питерского «Зенита»

«Зенит-Казань» обыграл в Казани питерский «Зенит» со счетом 3:0 в первой игре финальной серии плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова ни разу не позволила сопернику набрать более 21 очка за сет.
«Зенит-Казань» победил в трех партиях со счетом 25:18, 25:17 и 25:21. Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу «Зенита-Казани». Следующий матч финала пройдет 16 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени.
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