Казанский УНИКС впервые одолел ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

УНИКС завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ домашним матчем в казанском «Баскет-Холле», где встретился с московским ЦСКА — теми же соперниками, что и год назад. Игра закончилась поражением армейцев со счетом 86:78. Таким образом, УНИКСу не удалось занять первое место в турнирной таблице, и команда расположилась на третьей строчке после «Зенита» и ЦСКА. Подробности напряженной борьбы на паркете, за которой наблюдали многочисленные болельщики, — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.