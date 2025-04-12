«Рубин» обыграл в Казани «Локомотив»

18:57, 12.04.2025 29
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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«Рубин» победил в Казани «Локомотив» со счетом 1:0, прервав серию без домашних побед в очном противостоянии с «железнодорожниками». Казанцы не могли выиграть у соперника дома с октября 2016 года. Победным для «Рубина» стал гол Дардана Шабанхаджая на 50-й минуте игры. После победы в активе «Рубина» стало 36 очков, казанцы поднялись на седьмое место в таблице. «Локомотив» остался шестым с 41 набранным баллом.

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