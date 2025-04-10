В КНИТУ-КАИ открылась выставка «Из истории космонавтики. Документы Архивной службы РТ рассказывают»

В КНИТУ-КАИ открылась выставка Архивной службы РТ «Из истории космонавтики. Документы Архивной службы РТ рассказывают». Здесь представлены уникальные фотографии, отражающие работу в Казани в годы войны выдающихся ученых, создателей практической космонавтики — советских конструкторов С.П. Королева и В.П. Глушко, а также комплекс документов о посещении ТАССР первыми космонавтами Ю.А. Гагариным и В. В. Терешковой и поездке космонавта П. Климука в строящийся город Набережные Челны.
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