В КНИТУ-КАИ открылась выставка «Из истории космонавтики. Документы Архивной службы РТ рассказывают»

15:43, 10.04.2025 23
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  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова
  • realnoevremya.ru/Евгения Осипова

В КНИТУ-КАИ открылась выставка Архивной службы РТ «Из истории космонавтики. Документы Архивной службы РТ рассказывают». Здесь представлены уникальные фотографии, отражающие работу в Казани в годы войны выдающихся ученых, создателей практической космонавтики — советских конструкторов С.П. Королева и В.П. Глушко, а также комплекс документов о посещении ТАССР первыми космонавтами Ю.А. Гагариным и В. В. Терешковой и поездке космонавта П. Климука в строящийся город Набережные Челны.

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