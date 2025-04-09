В Казанском Кремле вручили награды за вклад в процветание Татарстана

В торжественной атмосфере Казанского Кремля сегодня чествовали выдающихся жителей Татарстана. Премьер-министр республики Алексей Песошин лично вручил госнаграды России и региона, выразив глубокую признательность за неоценимый вклад в его процветание. В преддверии Года защитника Отечества церемония награждения приобрела особое значение, символизируя не только признание трудовых достижений, но и благодарность за вклад в укрепление и развитие родного края.
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