В «Казань Экспо» проходит международный энергетический форум «Энергопром» и выставка KazanEnergyExpo

Сегодня на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный энергетический форум «Энергопром», в рамках которого также работает специализированная энергетическая выставка KazanEnergyExpo. В ней участвуют более 90 компаний энергоотрасли из 17 регионов России, а также ряд зарубежных компаний, в том числе из Беларуси, Азербайджана, Киргизии и т.д. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».
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