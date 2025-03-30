Семейный фестиваль «Рамазан Фест» в Казани

В столице Татарстана начал свою работу городской семейный фестиваль «Рамазан Фест». Праздник в честь Ураза-байрама раскинулся на трех площадках: на площади у старого здания Камаловского театра, где прошел концерт с участием популярных артистов республики; на набережной озера Кабан, где развернулась ярмарка «Опен-маркет Халяль» с национальной одеждой, украшениями, лакомствами и мастер-классами; и на улице Каюма Насыри, превратившейся в большую детскую площадку с аниматорами, уличными артистами и угощением в виде трех тысяч леденцов на палочке для юных казанцев.
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