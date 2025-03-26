Сила, спорт, единство: формула успеха «ТАИФ-НК»

Праздник командного духа и спортивной энергии. В АО «ТАИФ-НК» состоялась захватывающая корпоративная «Спартакиада». Стены спортивного комплекса «Шинник» буквально сотрясались от криков болельщиков, а адреналин участников зашкаливал — им предстояло преодолеть девять сложнейших испытаний. Состязания организовали в рамках подготовки к экстремальным соревнованиям «Гонка героев».
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