Сила, спорт, единство: формула успеха «ТАИФ-НК»

11:00, 26.03.2025 37
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  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов

Праздник командного духа и спортивной энергии. В АО «ТАИФ-НК» состоялась захватывающая корпоративная «Спартакиада». Стены спортивного комплекса «Шинник» буквально сотрясались от криков болельщиков, а адреналин участников зашкаливал — им предстояло преодолеть девять сложнейших испытаний. Состязания организовали в рамках подготовки к экстремальным соревнованиям «Гонка героев».

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