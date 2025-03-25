В Казань съехались главы регионов ПФО для обуждения миграционной политики

Сегодня в Казанской Ратуше проходит заседание Совета при полпреде президента России в Приволжском федеральном округе по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах ПФО. Всего на территории ПФО находится более 500 тыс. иностранных граждан, они вставали на миграционный учёт более 1,5 млн раз. главные кадры с заседания — в фоторепортаже «Реального времени»
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