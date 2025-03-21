В новом здании театра Камала прошел генпрогон спектакля «Жёлтая река»

Накануне в новом здании им. Г. Камала прошел генпрогон спектакля «Желтая река» по пьесе Гюнгера Дильмена «Ресторан живой обезьяны». Сюжет заключается в том, что нефтяной магнат и его жена прибывают на медовый месяц в Гонконг и отправляются в ресторан, где подают «обезьяньи мозги». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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