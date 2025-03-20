Тинчуринский театр поставил комедию о семейных ценностях «Стоп, кода! Туй була»/«Стоп, сват! Свадьба будет!»

Все комедийные силы бросил Тинчуринский театр на пропаганду семейных ценностей, представив зрителю спектакль по пьесе башкирского драматурга Наиль Гаитбаева «Стоп, кода! Туй була»/«Стоп, сват! Свадьба будет!». Каждый конфликт четыре пары проживают на сцене по несколько раз, чтобы до зрителя точно дошло, почему нужно жениться и иметь много детей.
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