«Зенит-Казань» начал плей-офф Суперлиги с «сухой» победы над «Кузбассом»

21:53, 19.03.2025 39
1/39
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

«Зенит-Казань» переиграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 в матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова выступает в турнире в ранге действующего двукратного чемпиона. Встреча прошла с преимуществом казанской команды. В первых двух партиях «Зенит» не испытал серьезных проблем, победив со счетом 25:22 и 25:20.

Другие фотогалереи