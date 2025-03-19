«Зенит-Казань» начал плей-офф Суперлиги с «сухой» победы над «Кузбассом»

«Зенит-Казань» переиграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 в матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова выступает в турнире в ранге действующего двукратного чемпиона. Встреча прошла с преимуществом казанской команды. В первых двух партиях «Зенит» не испытал серьезных проблем, победив со счетом 25:22 и 25:20.
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