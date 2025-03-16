«Рубин» с минимальным счетом обыграл в Казани «Пари НН» в матче РПЛ

17:11, 16.03.2025 38
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  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов
  • realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

«Рубин» обыграл в Казани «Пари НН» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала вторую победу подряд в чемпионате. На 72-й минуте игры в составе «Рубина» гол забил Александр Зотов. «Сухой» матч у казанцев отыграл вратарь Евгений Ставер, на неделе вызванный в сборную России.

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