«Рубин» обыграл в Казани «Спартак» с минимальной разницей в счете

21:38, 09.03.2025 42
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«Рубин» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова выиграла впервые в весенней части сезона. В составе «Рубина» дважды забил Мирлинд Даку, у «Спартака» с пенальти отличился Эсекьель Барко. Главные кадры — в материале «Реального времени».


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