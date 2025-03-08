«Ак Барс» проиграл в Казани с «сухим» счетом «Авангарду» в матче КХЛ

19:23, 08.03.2025 44
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Команда Анвара Гатиятулина ни разу за сезон не смогла победить омичей. В составе «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин и Джованни Фьоре. Вратарь омичей Никита Серебряков оформил «сухой» матч, отразив все броски казанской команды. Главные кадры — в материале «Реального времени».

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