Как Казань отмечает Международный женский день

8 марта во многих странах мира, в том числе в России, отмечается Международный женский день. Традиционно в этот день все радуют поздравлениями и подарками своих мам, бабушек, дочерей, сестер, любимых женщин, подруг и коллег. Как казанцы готовились к 8 марта и проводят этот праздник — в фоторепортаже «Реального времени».
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