В театре Камала прошёл пресс-показ музыкальной драмы «Башмачки»

19:00, 07.03.2025 39
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В театре Камала прошёл пресс-показ музыкальной драмы «Башмачки». Это произведение, созданное композитором Джаудатом Файзи и драматургом Тази Гиззатом, получило широкую известность в Советском Союзе начиная с 1942 года. Однако в татарском академическом театре за постановку взялись впервые. Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивает оркестр из 40 человек под руководством Данияра Соколова.

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