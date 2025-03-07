«Вы остаетесь очаровательными, нежными и красивыми»: в Казани чествовали женщин, внесших большой вклад в развитие ОПК

Преддверие 8 марта в Казанском Кремле состоялась церемония чествования женщин, внесших большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса Татарстана. «Сегодня именно вы — представители прекрасной половины человечества — создаете сложнейшие системы, работаете над внедрением передовых технологий, вносите важный вклад в обеспечение безопасности страны. Несмотря на всю серьезность и ответственность вашей работы, вы остаетесь очаровательными, нежными и красивыми. И мы, мужчины, не перестаем вами восхищаться», — сказал раис республики Рустам Минниханов. Как прошла церемония — в фоторепортаже «Реального времени».
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