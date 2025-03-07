В Казани выступила группа «Кино» с программой «История этого мира»

В столице Татарстана выступила воссоединившаяся пять лет назад группа «Кино». Гитарист Юрий Каспарян, а также басисты коллектива в разные годы Александр Титов и Игорь Тихомиров представили обновленную программу «История этого мира». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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