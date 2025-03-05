«Ак Барс» обыграл в Казани «Автомобилиста»

«Ак Барс» взял реванш в Казани у «Автомобилиста» за недавнее поражение от уральцев на выезде. Команда Анвара Гатиятулина обыграла гостей со счетом 3:1. Дважды в составе казанцев отличился Александр Барабанов, еще один гол в активе Никиты Лямкина.
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