«Ак Барс» обыграл в Казани «Автомобилиста»

21:48, 05.03.2025 33
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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«Ак Барс» взял реванш в Казани у «Автомобилиста» за недавнее поражение от уральцев на выезде. Команда Анвара Гатиятулина обыграла гостей со счетом 3:1. Дважды в составе казанцев отличился Александр Барабанов, еще один гол в активе Никиты Лямкина.

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