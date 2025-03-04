В Казани назвали победителей конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд»

Сегодня в Казани на площадке ГТРК «Корстон» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд».

— Женщина-супруга, мама и бабушка — в семье главенствующая роль, безусловно, у женщины, потому что вся забота о муже, о семье, о детях, о внуках ложится на женские плечи. Ваши поддержка и сердечность вдохновляют нас на благородные поступки и добрые дела, помогают преодолевать любые трудности. Пусть всегда так и будет», — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Лауреатами стали Фирдания Музипова из Азнакаевского района, воспитывающая 14 детей (в номинации «Женщина — мать»), директор музея боевой славы «Гиндукуш» Тукаевского района Резеда Гарипова (в номинации «Культура и духовность»), почтальон села Аксарино Заинского района Флюра Гиниятова (в номинации «Моя судьба — моя профессия»), организатор проекта «Своих не бросаем.16» Анна Артемьева из города Набережные Челны (в номинации «Женщина-лидер»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Татьяна Муратова (Новошешминский район, в номинации «Женщина — бизнес леди»), блокадница Ленинграда из Нижнекамска Рукия Сахабутдинова (в номинации «Героиня третьего возраста») и другие. Мужчиной года стал депутат Госсовета, генеральный директор ООО Торговый дом «Далини» Руслан Нигматуллин. Главные кадры с церемонии награждения — в фоторепортаже «Реального времени».