Церемония открытия Спартакиады Специальной олимпиады прошла в Казани

Торжественная церемония открытия Спартакиады Специальной олимпиады по зимним видам спорта прошла 4 марта в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
Соревнования Спартакиады пройдут по четырем видам спорта: бег на снегоступах, лыжные гонки, флорбол и юнифайд-флорбол.
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