В Казани празднуют «Широкую Масленицу»

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» прошел Республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица». Гостей ждали выступления творческих коллективов разных народов, проживающих в Татарстане, фотовыставка о том, как проводы зимы отмечали в послевоенное время, и, конечно же, разнообразные блины. «Татарстан, в котором проживают представители 175 национальностей, давно уже демонстрирует устойчивую систему взаимоотношений между людьми разных наций. И праздники давно вышли за пределы национальных общин, став общенародными», — заявил зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов. Главные кадры с празднования — в фоторепортаже «Реального времени».
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