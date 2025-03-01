В Казани празднуют «Широкую Масленицу»

17:29, 01.03.2025 55
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • м
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» прошел Республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица». Гостей ждали выступления творческих коллективов разных народов, проживающих в Татарстане, фотовыставка о том, как проводы зимы отмечали в послевоенное время, и, конечно же, разнообразные блины. «Татарстан, в котором проживают представители 175 национальностей, давно уже демонстрирует устойчивую систему взаимоотношений между людьми разных наций. И праздники давно вышли за пределы национальных общин, став общенародными», — заявил зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов. Главные кадры с празднования — в фоторепортаже «Реального времени».

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