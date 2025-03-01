Спектаклем «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» начались показы спектаклей в новом здании театра Камала

Спектаклем «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» Резеды Гариповой в постановке Айдара Заббарова начались показы спектаклей в новом здании театра Камала. Также сегодня проходят концерты оркестра и экскурсии. Кроме того, стало известно, что авторы спектакля, а также исполнитель главной роли Эмиль Талипов номинированы на премию Тукая.
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